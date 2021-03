Vide greniers à Madiran, 4 avril 2021-4 avril 2021, Madiran.

Vide greniers à Madiran 2021-04-04 08:30:00 08:30:00 – 2021-04-04 17:00:00 17:00:00 MADIRAN Centre village

Madiran Hautes-Pyrénées

Vide greniers et et marché aux puces au centre du village.

Marché alimentaire le matin sous les halles , buvette et restauration rapide.

Entrée payante pour les exposants : 3 € m3

Inscription par mail après réception d’un chèque.

+33 6 33 03 29 44

Vide greniers et et marché aux puces au centre du village.

Marché alimentaire le matin sous les halles , buvette et restauration rapide.

Entrée payante pour les exposants : 3 € m3

Inscription par mail après réception d’un chèque.