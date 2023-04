Vide-greniers à Laumière samedi 15 avril, 15 avril 2023, .

Le samedi 15 avril 2023

de 09h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

L’événement se déroule dans la rue. Il est gratuit, tous publics et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les beaux jours reviennent et Tendance 19 aussi! Samedi 15 avril, rendez-vous avenue Laumière de 9h à 18h. De l’avenue Jean Jaurès aux Buttes-Chaumont vous pourrez chiner les trésors des habitants du 19ème et d’ailleurs, découvrir des créations locales originales et variées, flâner et pourquoi pas partager un moment conviviale sur notre sur notre stand buvette et petite restauration sucrée et salée !

Tendance 19 revient avec son traditionnel vide-greniers du mois d’avril.

L’an dernier, notre manifestation avait remporté, sous un ciel particulièrement favorable, son succès populaire habituel, avec près de 200 exposants et plus d’une vingtaine de créateurs et artisans locaux, il y en avait pour tous les goûts et tous les portemonnaies!

Nous n’en attendons donc pas moins pour cette 3ème édition.

Cette année, nous vous attendons donc Samedi 15 avril de 9h à 18h dans la joie et la bonne humeur habituelle! Les inscriptions en ligne pour les exposants sont ouvertes. Vous pouvez dès à présent réserver votre stand sur www.tendance19.fr.

Avenue Laumière Paris 19

Contact : https://www.tendance19.fr/collect/description/297422-w-vide-greniers-avenue-laumiere-paris-19-15-avril-2023 tendanceparis19@gmail.com https://www.facebook.com/Tendan https://www.facebook.com/Tendan https://www.tendance19.fr/collect/description/297422-w-vide-greniers-avenue-laumiere-paris-19-15-avril-2023

Caroline Tassigny affiche événement