La société de chasse de La Chapelle-aux-Saints organise un vide-greniers au lieu-dit Sourdoire, en bord de rivière. Buvette sur place.

