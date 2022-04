Vide-greniers à La Castagnère La Sauvetat-du-Dropt, 1 mai 2022, La Sauvetat-du-Dropt.

Vide-greniers à La Castagnère Gîte La Castagnère 245 route de la Tuilerie La Sauvetat-du-Dropt

2022-05-01 10:30:00 – 2022-05-01 17:30:00 Gîte La Castagnère 245 route de la Tuilerie

La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne La Sauvetat-du-Dropt

EUR Toutes nos maisons sont encombrées de tout un tas de choses que l’on n’utilise plus… et pourquoi pas les revendre ?

Jacqueline et Jean-Pol, les propriétaires du magnifique gîte de La Castagnère, invite tous leurs copains et vous proposent un grand vide-greniers !

Gîte La Castagnère 245 route de la Tuilerie La Sauvetat-du-Dropt

