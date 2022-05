Vide-greniers à Fretigney et Velloreille Fretigney-et-Velloreille Fretigney-et-Velloreille Catégories d’évènement: Fretigney-et-Velloreille

Haute-Saône

Vide-greniers à Fretigney et Velloreille Fretigney-et-Velloreille, 15 mai 2022, Fretigney-et-Velloreille. Vide-greniers à Fretigney et Velloreille Fretigney-et-Velloreille

2022-05-15 – 2022-05-15

Fretigney-et-Velloreille Haute-Saône Fretigney-et-Velloreille Le comité des fêtes organise son traditionnel vide-greniers qui se tiendra au stade de 7h à 17h. Sont invités les professionnels et particuliers (non alimentaires). Réservation avant le 10 mai au 06 03 88 09 72. Coupon de participation à télécharger sur www.fretigney.fr ou à la mairie. 2 euros le mètre. https://www.fretigney.fr/ Le comité des fêtes organise son traditionnel vide-greniers qui se tiendra au stade de 7h à 17h. Sont invités les professionnels et particuliers (non alimentaires). Réservation avant le 10 mai au 06 03 88 09 72. Coupon de participation à télécharger sur www.fretigney.fr ou à la mairie. 2 euros le mètre. Fretigney-et-Velloreille

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Fretigney-et-Velloreille, Haute-Saône Autres Lieu Fretigney-et-Velloreille Adresse Ville Fretigney-et-Velloreille lieuville Fretigney-et-Velloreille Departement Haute-Saône

Vide-greniers à Fretigney et Velloreille Fretigney-et-Velloreille 2022-05-15 was last modified: by Vide-greniers à Fretigney et Velloreille Fretigney-et-Velloreille Fretigney-et-Velloreille 15 mai 2022 Fretigney-et-Velloreille Haute-Saône

Fretigney-et-Velloreille Haute-Saône