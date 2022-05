VIDE-GRENIERS A DURTAL Durtal Durtal Catégories d’évènement: Durtal

Maine-et-Loire

VIDE-GRENIERS A DURTAL Durtal, 7 mai 2022, Durtal. VIDE-GRENIERS A DURTAL Durtal

2022-05-07 08:00:00 – 2022-05-07 17:30:00

Durtal Maine-et-Loire Durtal L’association des Aiglons Durtalois organise son 4ème vide-grenier ce samedi 7 mai au stade municipal de Durtal. Restauration, buvette et animations Vide Grenier du Château de Chambiers et de ses dépendances anim.aiglons@gmail.com +33 6 27 14 17 48 L’association des Aiglons Durtalois organise son 4ème vide-grenier ce samedi 7 mai au stade municipal de Durtal. Restauration, buvette et animations Durtal

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Durtal, Maine-et-Loire Autres Lieu Durtal Adresse Ville Durtal lieuville Durtal Departement Maine-et-Loire

Durtal Durtal Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/durtal/

VIDE-GRENIERS A DURTAL Durtal 2022-05-07 was last modified: by VIDE-GRENIERS A DURTAL Durtal Durtal 7 mai 2022 Durtal maine-et-loire

Durtal Maine-et-Loire