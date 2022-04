Vide-greniers à Cremps Cremps Cremps Catégories d’évènement: Cremps

Lot

Vide-greniers à Cremps Cremps, 15 mai 2022, Cremps. Vide-greniers à Cremps Cremps

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Cremps Lot Cremps 2 EUR 2 Restauration, buvette, troc de plantes, vente de plantes (la Pépinière du Quercy), pizza (la Roulotte à Pizzas) La Gariote Crempsoise organise un vide-greniers. Venez trouver la bonne affaire. Réservation de l’emplacement avant le 9 mai. Nombre de places limité. Accueil des exposants à partir de 6h30 +33 6 24 58 57 99 Restauration, buvette, troc de plantes, vente de plantes (la Pépinière du Quercy), pizza (la Roulotte à Pizzas) jackmac34

Cremps

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cremps, Lot Autres Lieu Cremps Adresse Ville Cremps lieuville Cremps Departement Lot

Cremps Cremps Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cremps/

Vide-greniers à Cremps Cremps 2022-05-15 was last modified: by Vide-greniers à Cremps Cremps Cremps 15 mai 2022 Cremps Lot

Cremps Lot