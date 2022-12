Vide-greniers à Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Gironde

Vide-greniers à Cissac-Médoc Cissac-Médoc, 26 février 2023, Cissac-Médoc Cissac-Médoc. Vide-greniers à Cissac-Médoc Salle culturelle Cissac-Médoc Gironde

2023-02-26 – 2023-02-26 Cissac-Médoc

Gironde Cissac-Médoc EUR 0 L’association Yoga Attitude organise son vide-greniers.

Restauration sur place.

Sur inscription pour les exposants. L’association Yoga Attitude organise son vide-greniers.

Restauration sur place.

Sur inscription pour les exposants. +33 6 78 12 69 34 Libre de droit

Cissac-Médoc

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cissac-Médoc, Gironde Autres Lieu Cissac-Médoc Adresse Salle culturelle Cissac-Médoc Gironde Ville Cissac-Médoc Cissac-Médoc lieuville Cissac-Médoc Departement Gironde

Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cissac-medoc-cissac-medoc/

Vide-greniers à Cissac-Médoc Cissac-Médoc 2023-02-26 was last modified: by Vide-greniers à Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc 26 février 2023 Cissac-Médoc Gironde Salle culturelle Cissac-Médoc Gironde Cissac-Médoc Gironde

Cissac-Médoc Cissac-Médoc Gironde