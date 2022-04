Vide-greniers à Chave Blancarde Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: 13004

Marseille 4e Arrondissement

Vide-greniers à Chave Blancarde Marseille 4e Arrondissement, 1 mai 2022, Marseille 4e Arrondissement. Vide-greniers à Chave Blancarde Marseille 4e Arrondissement

2022-05-01 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-01 11:45:00 11:45:00

Marseille 4e Arrondissement 13004 Le marché s’étendra sur le bd Chave à hauteur de la gare de la Blancarde, angle Sakakini. Le centre d’intérêt de quartier Chave Blancarde propose un vide-grenier en ce 1er mai. Les inscriptions se font par téléphone. +33 6 82 82 33 34 Le marché s’étendra sur le bd Chave à hauteur de la gare de la Blancarde, angle Sakakini. Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: 13004, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville Marseille 4e Arrondissement Departement 13004

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 13004 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

Vide-greniers à Chave Blancarde Marseille 4e Arrondissement 2022-05-01 was last modified: by Vide-greniers à Chave Blancarde Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 1 mai 2022 13004 Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement 13004