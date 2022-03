Vide-Greniers à Carantec Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Vide-Greniers à Carantec Carantec, 27 mars 2022, Carantec. Vide-Greniers à Carantec Salle Maurice Guyomard 6-4 Rue Castel an Dour Carantec

2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27 17:00:00 Salle Maurice Guyomard 6-4 Rue Castel an Dour

L'amicale Laïque de Carantec organise un vide-greniers à la salle Maurice Guyomard. Meubles, livres, jouets, mode et pleins d'autres articles seront à chiner ! Un stand de restauration sera disponible sur place. amicalelaiquecarantec@gmail.com +33 6 69 27 01 90

Détails Catégories d'évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Carantec Adresse Salle Maurice Guyomard 6-4 Rue Castel an Dour Ville Carantec

