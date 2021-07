Bonlieu Bonlieu Bonlieu, Jura Vide-greniers à Bouzailles Bonlieu Bonlieu Catégories d’évènement: Bonlieu

Jura

Vide-greniers à Bouzailles Bonlieu, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Bonlieu. Vide-greniers à Bouzailles 2021-07-18 – 2021-07-18

Bonlieu Jura Le dimanche 18 juillet 2021: Vide-greniers à Bouzailles (commune de Bonlieu) de 8h à 19h. Pizzas cuites au feu de bois et petite restauration. Réservations pour les exposants jusqu’au 15 juillet (1 euro/ml)

03.84.25.57.07 ou philippe.angonin0204@orange.fr philippe.angonin0204@orange.fr +33 3 84 25 57 07 Le dimanche 18 juillet 2021: Vide-greniers à Bouzailles (commune de Bonlieu) de 8h à 19h. Pizzas cuites au feu de bois et petite restauration. Réservations pour les exposants jusqu’au 15 juillet (1 euro/ml)

03.84.25.57.07 ou philippe.angonin0204@orange.fr dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bonlieu, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Bonlieu Adresse Ville Bonlieu lieuville 46.59015#5.82471

Évènements liés