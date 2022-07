Vide-Greniers à Athesans – Dimanche 4 septembre 2022 Athesans-Étroitefontaine Athesans-Étroitefontaine Catégories d’évènement: Athesans-Étroitefontaine

Haute-Saône Athesans-Étroitefontaine Se déroulera le 4 septembre 2022 un vide-greniers à Athesans organisé par l’ACCA, accompagné d’un repas au prix de 12€. Il est préférable de réserver avant le 25 août dernier délai afin de parfaire l’organisation.

Renseignements et Inscriptions au 03.84.20.16.83

Renseignements et Inscriptions au 03.84.20.16.83

