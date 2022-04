Vide-Greniers 2022 Préau de l’école de Cressy Confignon Catégorie d’évènement: Confignon

Vide-Greniers 2022 Préau de l’école de Cressy, 8 mai 2022, Confignon. Vide-Greniers 2022

Préau de l’école de Cressy, le dimanche 8 mai à 10:00 voir sur le site www.cressy.ch

Prendre une table ou vous baladez !!!!!! Venez nombreux. Préau de l’école de Cressy rue Edouard-Vallet 16, 1232 Confignon Confignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Confignon Autres Lieu Préau de l'école de Cressy Adresse rue Edouard-Vallet 16, 1232 Confignon Ville Confignon lieuville Préau de l'école de Cressy Confignon

Préau de l'école de Cressy Confignon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/confignon/

Vide-Greniers 2022 Préau de l’école de Cressy 2022-05-08 was last modified: by Vide-Greniers 2022 Préau de l’école de Cressy Préau de l'école de Cressy 8 mai 2022 Confignon Préau de l'école de Cressy Confignon

Confignon