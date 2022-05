Vide greniers, 18 septembre 2022, .

Vide greniers

2022-09-18 – 2022-09-18

Vide-greniers d’automne.

Place Armand Fallières, nos camelots vous attendent dans un cadre champêtre, venez dénicher de bonnes affaires et flâner en pays Sotiate.

Notre animation est maintenue en cas de pluie car nos arcades et notre halle vous permettrons de déambuler librement parmi nos exposants et surtout bien au sec.

