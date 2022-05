Vide greniers

2022-07-24 – 2022-07-24 Venez nombreux au vide grenier au lac de Gastes organisé par l’association Moovance !! Pas de restauration – Inscription sur place (3€/mètre).

