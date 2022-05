VIDE GRENIERS

VIDE GRENIERS, 26 juin 2022, . VIDE GRENIERS

2022-06-26 – 2022-06-26 EUR Vide Greniers. Tarif de 1€/m linéaire pour les exposants. Parking à proximité pour les exposants.

Restauration rapide et buvette sur place. Mise ne place des exposants à partir de 7h00. Vide Greniers. Tarif de 1€/m linéaire pour les exposants. Parking à proximité pour les exposants.

Restauration rapide et buvette sur place. Mise ne place des exposants à partir de 7h00. dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville