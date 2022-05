Vide-grenier Vuillafans, 12 juin 2022, Vuillafans.

2022-06-12 08:00:00 – 2022-06-12 17:00:00

EUR 3 L’association Club Tourisme et Loisirs de Vuillafans a le plaisir de vous annoncer le retour du vide-grenier avec ses traditionnelles buvette et petite restauration. Les pré-inscriptions peuvent se faire par email ou par téléphone auprès d’Isabelle. nVous pourrez confirmer et régler votre inscription lors de deux permanences à la mairie de Vuillafans : n>> jeudi 9 juin de 17h-19h00 n>> samedi 11 juin de 10h-12h00 nTarif : 3€ le mètre linéaire – 3 mètres minimum

ctlvuillafans@gmail.com

