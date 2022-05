Vide grenier VPA Gironde Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Vide grenier VPA Gironde Gujan-Mestras, 15 mai 2022, Gujan-Mestras. Vide grenier VPA Gironde Gujan-Mestras

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Gujan-Mestras Gironde Organisé par VPA Gironde en partenariat avec le Lions Club Les Parqueurs & le Lions Club Les Barbots. Pas de métier de bouche Restauration sur place Organisé par VPA Gironde en partenariat avec le Lions Club Les Parqueurs & le Lions Club Les Barbots. Pas de métier de bouche Restauration sur place Organisé par VPA Gironde en partenariat avec le Lions Club Les Parqueurs & le Lions Club Les Barbots. Pas de métier de bouche Restauration sur place Mairie GM

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Gujan-Mestras Adresse Ville Gujan-Mestras lieuville Gujan-Mestras Departement Gironde

Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gujan-mestras/

Vide grenier VPA Gironde Gujan-Mestras 2022-05-15 was last modified: by Vide grenier VPA Gironde Gujan-Mestras Gujan-Mestras 15 mai 2022 Gironde Gujan-Mestras

Gujan-Mestras Gironde