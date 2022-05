Vide Grenier Vitrac Vitrac Catégories d’évènement: Dordogne

Vitrac

Vide Grenier Vitrac, 12 juin 2022, Vitrac. Vide Grenier Vitrac

2022-06-12 – 2022-06-12

Vitrac Dordogne Vide Grenier organisé par “Les Amis de Montfort” et situé dans le bourg de Monfort.

Présentation de voitures anciennes (par l’association des Vieilles Roues du Périgord Noir).

