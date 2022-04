VIDE GRENIER Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

A la salle polyvalente de Fresnay en Retz de 9h à 18h. Les exposants peuvent s'installer à partir de 8h. Pas de chèque de caution. Les emplacements sont à 10€ à l'intérieur (1m50) et de 8 € à l'extérieur (2 places de parking) Réservations : par mail : videgrenierouestbikeshow44@gmail.com ou au 06 85 36 96 71. Les réservations sur validés après la réception du formulaire d'inscription et du paiement. Sur place : sandwichs, bonbons et boissons. L'association Ouest Bike Show vous propose un vide grenier.

