VIDE GRENIER Vide poussette du CAM Boxe Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

VIDE GRENIER Vide poussette du CAM Boxe Morcenx-la-Nouvelle, 6 mars 2022, Morcenx-la-Nouvelle. VIDE GRENIER Vide poussette du CAM Boxe Morcenx-la-Nouvelle

2022-03-06 08:00:00 – 2022-03-06 18:00:00

Morcenx-la-Nouvelle Landes Organisé par le CAM BOXE Morcenais

2,50€ le mètre sans table

3,50€ le mètre avec table

(Dans les deux cas, des chaises pourrons être mise a disposition des exposants)

Particuliers ou professionnels

Contact et réservations par téléphone

Repas proposé sur place : MENU 5€

Poulet ou Merguez + Frites + Boisson Organisé par le CAM BOXE Morcenais

2,50€ le mètre sans table

3,50€ le mètre avec table

chaises pourrons être mise a disposition des exposants

Particuliers ou professionnels

Contact et réservations par tél.

Repas proposé sur place : MENU 5€

Poulet ou Merguez + Frites + Boisson +33 6 80 45 68 94 Organisé par le CAM BOXE Morcenais

2,50€ le mètre sans table

3,50€ le mètre avec table

(Dans les deux cas, des chaises pourrons être mise a disposition des exposants)

Particuliers ou professionnels

Contact et réservations par téléphone

Repas proposé sur place : MENU 5€

Poulet ou Merguez + Frites + Boisson Pixabay

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Ville Morcenx-la-Nouvelle lieuville Morcenx-la-Nouvelle Departement Landes

Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcenx-la-nouvelle/

VIDE GRENIER Vide poussette du CAM Boxe Morcenx-la-Nouvelle 2022-03-06 was last modified: by VIDE GRENIER Vide poussette du CAM Boxe Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle 6 mars 2022 Landes Morcenx-la-Nouvelle

Morcenx-la-Nouvelle Landes