Vide-grenier Vide-poussette Brocante du FC MORCENX-ARENGOSSE Arengosse

2022-03-20 09:00:00 – 2022-03-20

2022-03-20 09:00:00 – 2022-03-20

Arengosse Landes

Toute la journée, venez rencontrer les exposants et c’est sûr, vous trouverez votre bonheur.

Exposants : Inscriptions Office de tourisme du Pays Morcenais

Intérieur : Emplacement 2 m avec 1 table + 2 chaises : 8€

Extérieur : 3€/ mètre linéaire

Restauration : Grillades

Buvette

Entrée libre

