Vide grenier, vide poussette, brocante du CAM tennis Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Vide grenier, vide poussette, brocante du CAM tennis Morcenx-la-Nouvelle, 12 juin 2022, Morcenx-la-Nouvelle. Vide grenier, vide poussette, brocante du CAM tennis Morcenx-la-Nouvelle

2022-06-12 08:00:00 – 2022-06-12 17:00:00

Morcenx-la-Nouvelle Landes Morcenx-la-Nouvelle Entrée libre : toute la journée, venez chiner et trouver votre bonheur !

Exposant : emplacement de 2 mètres (avec 1 table + 1 chaise) : 7€

ou 3€/mètre linéaire sans matériels

Possibilité restauration sur place

Bulletin d’inscription disponibles à l’Office de tourisme du Pays Morcenais 05 58 04 79 50 Entrée libre : toute la journée, venez chiner et trouver votre bonheur !

Exposant : emplacement de 2 mètres (avec 1 table + 1 chaise) : 7€

ou 3€/mètre linéaire sans matériels

Possibilité restauration sur place

Bulletin d’inscription disponibles à l’Office de tourisme du Pays Morcenais 05 58 04 79 50 Entrée libre : toute la journée, venez chiner et trouver votre bonheur !

Exposant : emplacement de 2 mètres (avec 1 table + 1 chaise) : 7€

ou 3€/mètre linéaire sans matériels

Possibilité restauration sur place

Bulletin d’inscription disponibles à l’Office de tourisme du Pays Morcenais 05 58 04 79 50 CAM TENNIS

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT Morcenx

Détails Catégories d’évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Ville Morcenx-la-Nouvelle lieuville Morcenx-la-Nouvelle Departement Landes

Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcenx-la-nouvelle/

Vide grenier, vide poussette, brocante du CAM tennis Morcenx-la-Nouvelle 2022-06-12 was last modified: by Vide grenier, vide poussette, brocante du CAM tennis Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle 12 juin 2022 Landes Morcenx-la-Nouvelle

Morcenx-la-Nouvelle Landes