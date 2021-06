Rilhac-XaintrieRilhac-Xaintrie Rilhac-Xaintrie Rilhac-Xaintrie Corrèze, Rilhac-Xaintrie Vide Grenier, Vide Jouets Rilhac-Xaintrie Rilhac-Xaintrie Rilhac-XaintrieRilhac-Xaintrie Catégories d’évènement: Corrèze

Rilhac-Xaintrie

Vide Grenier, Vide Jouets Rilhac-Xaintrie Rilhac-Xaintrie, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Rilhac-XaintrieRilhac-Xaintrie. Vide Grenier, Vide Jouets 2021-07-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-11 17:00:00 17:00:00

Rilhac-Xaintrie Corrèze Rilhac-Xaintrie Rilhac-Xaintrie La mairie de Rilhac Xaintrie organise un grand vide-grenier et vide-jouets.

Rdv dans la cour de l’école communale.

Inscription des exposants requises avant le 8 juillet. +33 6 07 87 62 13 dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Rilhac-Xaintrie Étiquettes évènement : Autres Lieu Rilhac-Xaintrie Rilhac-Xaintrie Adresse Ville Rilhac-XaintrieRilhac-Xaintrie lieuville 45.16729#2.19652