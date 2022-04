Vide-grenier & vide-dressing Izaourt Izaourt Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Izaourt

Vide-grenier & vide-dressing Izaourt, 15 mai 2022, Izaourt. Vide-grenier & vide-dressing à la salle des fêtes IZAOURT Izaourt

2022-05-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00 à la salle des fêtes IZAOURT

Izaourt Hautes-Pyrénées Izaourt Venez chiner et faites de bonnes affaires ! Restauration sur place; Pour les exposants : 2€ le mètre (table non fournie). +33 6 87 20 51 63 à la salle des fêtes IZAOURT Izaourt

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Izaourt Autres Lieu Izaourt Adresse à la salle des fêtes IZAOURT Ville Izaourt lieuville à la salle des fêtes IZAOURT Izaourt Departement Hautes-Pyrénées

Izaourt Izaourt Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/izaourt/

Vide-grenier & vide-dressing Izaourt 2022-05-15 was last modified: by Vide-grenier & vide-dressing Izaourt Izaourt 15 mai 2022 Hautes-Pyrénées Izaourt

Izaourt Hautes-Pyrénées