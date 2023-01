Vide-grenier – vide armoire Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron Catégories d’Évènement: Dordogne

Vergt-de-Biron

Vide-grenier – vide armoire Vergt-de-Biron, 5 février 2023, Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron. Vide-grenier – vide armoire Bourg Vergt-de-Biron Dordogne

2023-02-05 08:30:00 – 2023-02-05 17:00:00 Vergt-de-Biron

Dordogne Vergt-de-Biron De 8h30 à 17h00 pour les visiteurs dans la salle des fêtes du village.

Ouverture à 7h30 pour les exposants. Emplacement 2€ le mètre.

Restauration sur place. De 8h30 à 17h00 pour les visiteurs dans la salle des fêtes du village.

Ouverture à 7h30 pour les exposants. Emplacement 2€ le mètre.

Restauration sur place. +33 5 53 63 92 19 Comité des fêtes Vide-grenier

Vergt-de-Biron

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Vergt-de-Biron Autres Lieu Vergt-de-Biron Adresse Bourg Vergt-de-Biron Dordogne Ville Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron lieuville Vergt-de-Biron Departement Dordogne

Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vergt-de-biron-vergt-de-biron/

Vide-grenier – vide armoire Vergt-de-Biron 2023-02-05 was last modified: by Vide-grenier – vide armoire Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron 5 février 2023 Bourg Vergt-de-Biron Dordogne Dordogne Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron Dordogne

Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron Dordogne