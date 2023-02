VIDE-GRENIER – VERN D’ANJOU (ERDRE-EN-ANJOU) Salle du Far Erdre-en-Anjou Catégories d’Évènement: Erdre-en-Anjou

Maine-et-Loire Organisé dans la salle du Far à Vern d’Anjou, le vide-grenier est ouvert à tout public de 10h à 17h. Bar et Restauration sur place. Vide-grenier organisé par l’APE de l’école Publique de Vern d’Anjou, le samedi 25 février de 10h à 17h. apebazin@gmail.com +33 7 84 93 89 08 Salle du Far Allée des Sports Erdre-en-Anjou

