VIDE GRENIER- vente de fleurs- Déjeuner- Repas Agen-d’Aveyron Agen-d'Aveyron Catégories d’évènement: Agen-d'Aveyron

Aveyron

VIDE GRENIER- vente de fleurs- Déjeuner- Repas Agen-d’Aveyron, 8 mai 2022, Agen-d'Aveyron. VIDE GRENIER- vente de fleurs- Déjeuner- Repas Agen-d’Aveyron

2022-05-08 – 2022-05-08

Agen-d’Aveyron Aveyron Agen-d’Aveyron EUR 7h30-11h: DEJEUNER tripous- tête de veau (entrée/ plat/ dessert: 13€ réservation conseillée au 06 83 21 65 64)

12h30-14h REPAS Entrée/ Aligot saucisse/ dessert 13€ réservation conseillée au 06 83 21 65 64).

Réservation emplacement Vide grenier: 06 27 10 61 43) 3€ le mL

Organisé par l’association La Pradélie VIDE GRENIER (3€/ml 06 27 10 61 43), vente de FLEURS &PLANTS de 7h30 à 17h avec DEJEUNER aux tripous (13€) et/ou REPAS aligot saucisse (13€ 06 83 21 65 64), à la salle des fêtes. 7h30-11h: DEJEUNER tripous- tête de veau (entrée/ plat/ dessert: 13€ réservation conseillée au 06 83 21 65 64)

12h30-14h REPAS Entrée/ Aligot saucisse/ dessert 13€ réservation conseillée au 06 83 21 65 64).

Réservation emplacement Vide grenier: 06 27 10 61 43) 3€ le mL

Organisé par l’association La Pradélie OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

Agen-d’Aveyron

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Agen-d'Aveyron, Aveyron Autres Lieu Agen-d'Aveyron Adresse Ville Agen-d'Aveyron lieuville Agen-d'Aveyron

VIDE GRENIER- vente de fleurs- Déjeuner- Repas Agen-d’Aveyron 2022-05-08 was last modified: by VIDE GRENIER- vente de fleurs- Déjeuner- Repas Agen-d’Aveyron Agen-d'Aveyron 8 mai 2022

Agen-d'Aveyron