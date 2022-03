Vide grenier Varaville Varaville Catégories d’évènement: Calvados

Varaville

Vide grenier Varaville, 30 avril 2022, Varaville. Vide grenier Varaville

2022-04-30 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-01

Varaville Calvados Varaville Durant un weekend venez chiner la perle rare ou en profiter pour vider votre garage ! Ouverture : samedi 9h – 18h et dimanche 9h – 13h

