L’association Pic et Plume organise la braderie de l’automne 2022, c’est l’occasion pour vider la chambre de vos enfants (jouets, vêtments, livres et autres). Entrée gratuite, tarif exposants, à l’intérieur 5€ les 2m uniquement (tables et chaises fournies), à l’extérieur 5€ les 2m et 1e par mètre supplémentaire les exposants apportent leur matériel.

