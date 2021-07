Voujeaucourt Voujeaucourt Doubs, Voujeaucourt Vide Grenier – Union des Sociétés de Voujeaucourt Voujeaucourt Voujeaucourt Catégories d’évènement: Doubs

Vide Grenier – Union des Sociétés de Voujeaucourt Voujeaucourt, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Voujeaucourt. Vide Grenier – Union des Sociétés de Voujeaucourt 2021-07-04 – 2021-07-04 Rue du Pont Place des Fêtes

Voujeaucourt Doubs Voujeaucourt 10 ème vide grenier sur la place des Fêtes, rue du Pont à Voujeaucourt. > Entrée gratuite buvette et petite restauration sur place.

usv25420@gmail.com +33 3 81 93 86 62 https://www.usv-voujeaucourt.fr/

