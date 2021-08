Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées, Trie-sur-Baïse Vide grenier Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Trie-sur-Baïse

Vide grenier Trie-sur-Baïse, 12 septembre 2021, Trie-sur-Baïse. Vide grenier 2021-09-12 08:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 aux grandes halles TRIE-SUR-BAISE

Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées Trie-sur-Baïse Restauration sur place, buvette, sandwiches. Accueil exposant à partir de 6h.

Prix emplacement 3€ le ml.

Entrée gratuite. Restauration sur place, buvette, sandwiches. dernière mise à jour : 2021-08-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Trie-sur-Baïse Autres Lieu Trie-sur-Baïse Adresse aux grandes halles TRIE-SUR-BAISE Ville Trie-sur-Baïse lieuville 43.31876#0.36923