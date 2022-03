Vide grenier Trébons Trébons Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

TREBONS

Vide grenier Trébons, 15 mai 2022, Trébons. Vide grenier à la salle des fêtes TREBONS Trébons

2022-05-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-15 19:00:00 19:00:00 à la salle des fêtes TREBONS

Trébons Hautes-Pyrénées Trébons Afin de récolter de fonds pour les enfants…

Nous comptons sur votre présence… L’association des marm’ot parents d’élèves des écoles Ordizan et Trébons organise son vide grenier annuel, restauration sur place… +33 6 43 24 03 62 Afin de récolter de fonds pour les enfants…

Nous comptons sur votre présence… à la salle des fêtes TREBONS Trébons

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, TREBONS Autres Lieu Trébons Adresse à la salle des fêtes TREBONS Ville Trébons lieuville à la salle des fêtes TREBONS Trébons Departement Hautes-Pyrénées

Trébons Trébons Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trebons/

Vide grenier Trébons 2022-05-15 was last modified: by Vide grenier Trébons Trébons 15 mai 2022 Hautes-Pyrénées Trébons

Trébons Hautes-Pyrénées