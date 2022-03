Vide-grenier Toulouzette Toulouzette Catégories d’évènement: Landes

Toulouzette

Vide-grenier Toulouzette, 4 juin 2022, Toulouzette. Vide-grenier Route des Arènes Arènes couvertes Toulouzette

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-04 17:00:00 Route des Arènes Arènes couvertes

Vide-grenier organisé dans le cadre des fêtes locales. Buvette et restauration sur place. Tarifs emplacements exposants : intérieur 2m avec table et siège 6 € – extérieur 2m sans table 2 €. Accueil des exposants à partir de 7h.

Route des Arènes Arènes couvertes Toulouzette

