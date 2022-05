Vide Grenier THURY-HARCOURT Le Hom Le Hom Catégories d’évènement: Calvados

Le Hom Calvados Vide grenier organisé par l’Apel Notre-Dame Thury-Harcourt.

Les bénéfices serviront à financer les projets pour les élèves .

3 € le mètre .

Réservation apelnotredamelehom@gmail.com .

+33 6 69 56 57 44

