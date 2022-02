VIDE GRENIER Thonne-la-Long Thonne-la-Long Catégories d’évènement: Meuse

VIDE GRENIER Thonne-la-Long, 24 avril 2022

2022-04-24 00:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Thonne-la-Long Meuse Thonne-la-Long Vide Dressing jouets et matériel de puériculture

Vente de vêtements tous âges, chaussures, foulard, manteau, de jouets et matériel de puériculture

1 euro le métre angel.nicolas@wanadoo.fr +33 6 71 00 43 25 ASCTL

