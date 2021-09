Montgiscard Terrain de sport Haute-Garonne, Montgiscard Vide-grenier Terrain de sport Montgiscard Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Réservé aux particuliers ayant déposé un dossier complet. Horaires d’arrivée : site ouvert à 6 H ,mise en place terminée à 8 H. Placement par ordre d’arrivée . Possibilité de restauration sur place.

Tarif emplacement : 7 € ( 3m x 3m ) + 10 € de caution.

Organisé par le comité de jumelage de Montgiscard Terrain de sport Chemin des Galériens, Montgiscard Montgiscard Haute-Garonne

2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T18:00:00

