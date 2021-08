Tenteling Tenteling Moselle, Tenteling VIDE GRENIER Tenteling Tenteling Catégories d’évènement: Moselle

Tenteling

VIDE GRENIER Tenteling, 29 août 2021, Tenteling. VIDE GRENIER 2021-08-29 08:00:00 08:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 18:00:00

Tenteling Moselle Tenteling Moselle EUR organisé par le comité inter-associatif, le vide-grenier de Tenteling-Ebring se déroulera de 8h00 à 18h00 au centre du village.

Plus de renseignements au 03.87.02.51.80. aux heures d’ouverture de la Mairie. +33 3 87 02 51 80 CRT LORRAINE dernière mise à jour : 2021-07-30 par FORBACH TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Tenteling Autres Lieu Tenteling Adresse Ville Tenteling lieuville 49.12585#6.93754