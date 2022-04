Vide grenier Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Vide grenier Tartas, 15 mai 2022, Tartas. Vide grenier Chemin d’Ous Pins Centre équestre Ous Pins Tartas

2022-05-15 – 2022-05-15 Chemin d’Ous Pins Centre équestre Ous Pins

Tartas Landes Tartas EUR 3 Venez participer au premier vide grenier / vide sellerie du centre équestre Ous Pins Toute la journée, profitez d’animations variées :

Promenade en calèche, démonstration de travail de chien de berger

Chemin d’Ous Pins Centre équestre Ous Pins Tartas

Chemin d'Ous Pins Centre équestre Ous Pins Tartas

