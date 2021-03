Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Vide-grenier sur parking de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Vide-grenier sur parking de l’Estran, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Binic-Étables-sur-Mer. Vide-grenier sur parking de l’Estran 2021-07-04 08:00:00 – 2021-07-04 17:30:00 Parking de l’Estran Avenue du Général de Gaulle

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame des Noës. Stand Buvette/Restauration sur place. Tarif exposants 3,50 €/mètre. Entrée gratuite. Inscriptions : mybrocante.fr (ouverture début mai). +33 6 51 43 85 51 http://mybrocante.fr/ Organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame des Noës. Stand Buvette/Restauration sur place. Tarif exposants 3,50 €/mètre. Entrée gratuite. Inscriptions : mybrocante.fr (ouverture début mai).

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Parking de l'Estran Avenue du Général de Gaulle Ville Binic-Étables-sur-Mer