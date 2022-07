VIDE GRENIER Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre

VIDE GRENIER Sucé-sur-Erdre, 27 août 2022, Sucé-sur-Erdre. VIDE GRENIER

Parc de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

2022-08-27 09:00:00 – 2022-08-27 18:00:00 Sucé-sur-Erdre

Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre Vide grenier au Parc de la Mairie organisé par l’APIPE. Vide grenier https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=103441 Vide grenier au Parc de la Mairie organisé par l’APIPE. Sucé-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Lieu Sucé-sur-Erdre Adresse Parc de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Ville Sucé-sur-Erdre lieuville Sucé-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique

VIDE GRENIER Sucé-sur-Erdre 2022-08-27 was last modified: by VIDE GRENIER Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre 27 août 2022 Parc de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique