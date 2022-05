VIDE GRENIER Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre

VIDE GRENIER Sucé-sur-Erdre, 5 juin 2022, Sucé-sur-Erdre. VIDE GRENIER Sucé-sur-Erdre

2022-06-05 – 2022-06-05

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre Restauration, buvette, pêche à la ligne, artisanat de Madagascar.

Vide greniers organisé dans le respect des règles sanitaires, port du masque obligatoire. Vide grenier solidaire +33 6 40 19 20 64 http://www.enfantsdetsiro.com/ Restauration, buvette, pêche à la ligne, artisanat de Madagascar.

Vide greniers organisé dans le respect des règles sanitaires, port du masque obligatoire. Sucé-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Lieu Sucé-sur-Erdre Adresse Ville Sucé-sur-Erdre lieuville Sucé-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique

VIDE GRENIER Sucé-sur-Erdre 2022-06-05 was last modified: by VIDE GRENIER Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre 5 juin 2022 Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique