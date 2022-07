Vide-grenier spécial puériculture, jouets et vêtements enfants Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère Exposants sur inscription, réservé aux particuliers dans la limite des places disponibles.

Infos pratiques :

– 10€ la table de 2m70 (fournie), 2€ le portant (non fourni)

– Accès exposants de 7h00 jusqu’à 8h30.

– Prévoir une pièce d’identité.

Inscription : lespennoukalet@gmail.com ou au 07 60 30 73 82

