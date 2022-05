Vide grenier spécial enfants Groupe scolaire Oscar Auriac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Vide grenier spécial enfants Groupe scolaire Oscar Auriac, 15 mai 2022, Mérignac. Vide grenier spécial enfants

Groupe scolaire Oscar Auriac, le dimanche 15 mai à 09:00

L’association des Parents d’Élèves Beutrois organise un vide grenier spécial enfants le dimanche 15 mai de 9h à 17h au groupe scolaire Oscar Auriac. Stand sucré-boissons (possibilité de panier repas) Tarifs : * 10€ la table de 1.80m pour les non adhérents * 8€ la table de 1.80m pour les adhérents APEB Réservation en ligne sur [cette page](https://www.helloasso.com/associations/apeb-association-des-parents-d-eleves-beutrois/boutiques/operation-agrumes-fevrier-2022). Informations : 06.32.39.21.94 / 06.25.67.47.82 L’association des Parents d’Élèves Beutrois organise un vide grenier spécial enfants le dimanche 15 mai de 9h à 17h au groupe scolaire Oscar Auriac. Groupe scolaire Oscar Auriac Rue du pas de la chaux 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Groupe scolaire Oscar Auriac Adresse Rue du pas de la chaux 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Groupe scolaire Oscar Auriac Mérignac Departement Gironde

Groupe scolaire Oscar Auriac Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Vide grenier spécial enfants Groupe scolaire Oscar Auriac 2022-05-15 was last modified: by Vide grenier spécial enfants Groupe scolaire Oscar Auriac Groupe scolaire Oscar Auriac 15 mai 2022 Groupe scolaire Oscar Auriac Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde