Vide Grenier Solidaire – Saubion Saubion, 30 octobre 2022, Saubion.

Vide Grenier Solidaire – Saubion

Salle des fêtes Saubion Landes OTI LAS

2022-10-30 08:00:00 – 2022-10-30 18:00:00

Saubion

Landes

Saubion

EUR La fiche d’inscription et le règlement intérieur sont à demander par mail ou par téléphone et doivent nous parvenir avant le 28 octobre au plus tard avec le règlement et la photocopie de la carte d’identité de l’exposant.

Installation de 7h à 8h

Emplacement intérieur 5€ le mètre (tables et chaises fournies)

Emplacement extérieur 3€ le mètre

Portant (non fourni) 1€

1 boisson chaude offerte à tous les exposants

Buvette / Vente de pâtisseries / Restauration rapide le midi (Soupe, sandwich, chips)

Vide grenier solidaire organisé par la mairie de Saubion : Les bénéfices seront reversés à la Ligue Contre le Cancer dans le cadre de l’opération Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein.

+33 6 61 64 44 66

Pixabay

Saubion

dernière mise à jour : 2022-10-10 par OTI LAS