Vide-grenier solidaire Pomport, 27 mars 2022, Pomport. Vide-grenier solidaire Le Chrisly Château Pécany Pomport

2022-03-27 – 2022-03-27 Le Chrisly Château Pécany

Pomport Dordogne Pomport Un vide-grenier solidaire est organisé au Château de Pécany à Pomport, au profit des : personnels hospitaliers, aides-soignant(e )s, infirmier(e )s, aides-de soins , …

en difficulté mais aussi de mamans et papas en difficulté, et donc de leurs enfants, en difficulté.

+33 6 21 27 24 04

en difficulté mais aussi de mamans et papas en difficulté, et donc de leurs enfants, en difficulté.

Cet événement est organisé par l’association « Couleurs d’Eté de Pécany ». Association Couleurs d’été Pécany

Le Chrisly Château Pécany Pomport

