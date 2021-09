Hellemmes linéaire de la salle bobet Hellemmes, Nord Vide grenier solidaire linéaire de la salle bobet Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Vide grenier solidaire linéaire de la salle bobet, 10 octobre 2021, Hellemmes. Vide grenier solidaire

du dimanche 10 octobre au dimanche 12 décembre à linéaire de la salle bobet

L’association Fivevenement propose aux personnes de vendre leurs affaires lors d’un vide grenier à proximité du marché Caulier une fois par mois. les droits d’inscriptions s’élèvent à 5% des ventes faites sur le stand, et les droits récoltés iront intégralement à une association caritative et humanitaire. 15 stands seront ouverts lors des vides greniers et seront exclusivement réservés aux particuliers et habitants de Lille Fives.

Sur inscription

Venez vider votre grenier à coté de votre marché Caulier linéaire de la salle bobet rue louis blanc lille Hellemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T08:30:00 2021-10-10T12:30:00;2021-11-14T08:30:00 2021-11-14T12:30:00;2021-12-12T08:30:00 2021-12-12T12:30:00

