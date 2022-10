Vide grenier solidaire Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Le CSC du Langensand a le plaisir de vous convier à son vide-grenier solidaire le dimanche 30 octobre 2022 à la Halle aux Houblons de Haguenau. Horaires : de 8h à 18h. Installation des exposants le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 6h à 8h.Informations et inscriptions au 03 88 73 49 04 ou à accueil@csc-langensand.com +33 3 88 73 49 04 Haguenau

