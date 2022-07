Vide-grenier solidaire Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Vide-grenier solidaire Haguenau, 9 juillet 2022, Haguenau. Vide-grenier solidaire

Rue des Fougères Haguenau Bas-Rhin

2022-07-09 14:00:00 – 2022-07-09 22:00:00 Haguenau

Le vide-greniers du centre socio-culturel du Langensand aura lieu samedi 9 juillet, de 14 à 22h, rue des Fougères.

