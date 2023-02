Vide-Grenier Sizun Catégories d’Évènement: Finistère

Sizun

Vide-Grenier, 10 avril 2023, Sizun . Vide-Grenier Salle omnisports Sizun Finistère

2023-04-10 09:00:00 – 2023-04-10 17:00:00 Sizun

Finistère Exposants : tables fournies, pas les portants. Tarif : 4€ le mètre linéaire. Stand buvette et crêpes. leport.valerie@orange.fr Sizun

